Toggle navigation
اللغات
كوردي
الرئيسية
كل الأخبار
الأخبار العاجلة
الأخبار
سياسة
أمن
اقتصاد
رياضة
منوعات
منوعات
بيئة
صحة
تربية وتعليم
جامعات
نتائج
آراء
خدمات
غرامات المرور
تحويل العملة
إزالة التشكيل
تحويل الأرقام
اللغات
كوردى
أخبار المحافظات
بغداد
البصرة
كركوك
صلاح الدين
ذي قار
ميسان
كربلاء
واسط
الانبار
بابل
نينوى
دهوك
حلبجة
أربيل
السليمانية
ديالى
المثنى
النجف
الديوانية
فيديوهات
صور
الانتخابات
الوزارات
كردستان
كل كردستان
أربيل
السليمانية
دهوك
حلبجة
الرواتب
الموازنة
صحافة
تشكيل الحكومة
كورونا
تكنولوجيا
سياحة
كل الأخبار العاجلة »
أخبار عاجلة
الشرق عاجل
#الشرق_عاجل مستشار البنك المركزي العراقي يعلن تجاوز الاحتياطي النقدي 90 مليار دولار #عاجل asharq.com
الميادين عاجل
إيران: اصانلو للميادين: نرفض أي وجود أميركي على الحدود معنا وحين سنواجه الأميركيين فإن كردستان العراق هي التي ستدفع الثمن
الميادين عاجل
إيران: اصانلو للميادين: كلما سلمت سلطات كردستان العراق المطلوبين الإرهابيين بشكل أسرع كلما كان الوضع أصبح أفضل
الميادين عاجل
إيران: اصانلو للميادين: أعددنا ملفات واضحة بشأن الإرهابيين الذين يحتضنهم اقليم كردستان العراق وطالبنا بتسليمهم لايران
الميادين عاجل
إيران: اصانلو للميادين: أبلغنا الجانب العراقي بتمسكنا بضرورة اخراج الجماعات الإرهابية من الحدود المقابلة لحدودنا
الميادين عاجل
إيران: اصانلو للميادين: عقدنا حوالى 23 جلسة مع الجانب الآخر لحل المسالة دبلوماسياً وأبلغنا الجانب العراقي موقفنا
الميادين عاجل
إيران: صانلو للميادين: تمكنا من اصابة أحد قياديي الجماعات الإرهابية الذي نقل إلى أحد مستشفيات أربيل وهو الأمين العام لمثيري الشغب
آخر الأخبار »
تغطيات مباشرة
وكالة تقدم
بالوثيقة.. السوداني يخاطب البرلمان لغرض التصويت على المقاعد الوزارية الشاغرة
قناة التغيير
العراق يسجل آلاف الحوادث المرورية.. وقانون حرية التعبير على طاولة البرلمان من جديد | الحصاد الإخباري
المركز الخبري
بالوثيقة..السوداني يخاطب مجلس النواب لغرض التصويت على المقاعد الوزارية الشاغرة
قناة العراقية
البرلمان يستعد لإكمال الكابينة الوزارية في جلسة غد السبت.ونواب يطالبون رئيس الجمهورية بحسم ملف نوابه
بغداد اليوم
رسميًا.. السوداني يرسل مرشحي الوزارات الشاغرة الى البرلمان
قناة السومرية
البنداوي ندعو الى وضع رقابة على النواب وتفعيل قانون من اين لك هذا وثقتنا كبيرة بالسوداني
وكالة تقدم
نائب سابق: الأحزاب الموجودة في البرلمان تقف الى جانب تغيير قانون الانتخابات
موسوعة الأخبار السياسية
بالوثيقة.. السوداني يخاطب البرلمان لغرض التصويت على المقاعد الوزارية الشاغرة
بالوثيقة..السوداني يخاطب مجلس النواب لغرض التصويت على المقاعد الوزارية الشاغرة
الثقافة تدعو لتعريف الجيل الجديد بتاريخ الموصل
رسميًا.. السوداني يرسل مرشحي الوزارات الشاغرة الى البرلمان
إشادة بالاستمرارية والتنويع.. (بغداد اليوم) تستطلع آراء المواطنين حول السلة الغذائية
الحشد يُطيح بشبكة لتجارة الاسلحة في نينوى
قبيل توجهه للمحافظة.. الكشف عن أهم ملفات زيارة السوداني لصلاح الدين
ضبط 26 حاوية مخالفة لضوابط الاستيراد في ميناء ام قصر
سالم العيساوي: بروتوكول قناة خور عبد الله يتنافي مع الحفاظ على حدود العراق
بعد استدراجها من اربيل.. حشد نينوى يطيح بشبكة تتاجر بالأسلحة
البنك المركزي العراقي: لأول مرة تعدى احتياطتنا عتبة الـ 90 مليار دولار
لأول مرة.. البنك المركز يُعلن تجاوز الاحتياطي النقدي حاجز الـ 90 مليار دولار
البنك المركزي يحدد موعد طرح عملة الـ20 الف دينار الى السوق
القبض على امرأة بقضية العنف الأسري وثلاثة متهمين آخرين
العراق يتوقع زيادة إيران لكميات الغاز المورد إليه لمواكبة أحمال الشتاء
خلال شهراً واحد.. الصناعة تمنح 144 اجازة لمختلف الصناعات
المحافظون ووتر مخاوف “تشرين”.. استفزاز حكومي أم حيلة “الدولة العميقة”؟
ضحايا وهلع.. تفاصيل جديدة عن القصف التركي المسيّر على جبل آسوس
السوداني: رعاية عوائل الشهداء وحقوقهم القانونية على رأس أولويات الحكومة
تعيين اللواء الركن أدريس خضر مديراً عاما للاستخبارات
اقرأ المزيد »
موسوعة الأخبار الاقتصادية
البنك المركزي: قيمة الدينار العراقي اصبحت تعادل دينار ونصف مع تجاوز احتياطينا الـ90 مليار دولار
النفط يواصل ارتفاعه ويحقق أكبر مكسب أسبوعي
لأكثر من 87 دولار.. النفط يواصل ارتفاعه ليحقق اكبر مكسب خلال شهرين
رابطة: شركة "زين" مدينة بأكثر من 886 ملياراً ولم توزع أرباحاً على المساهمين لسنوات
وزير التجارة يطمئن العراقيين: المواد الغذائية مؤمنة للعام المقبل
المالية النيابية تتوقع أرقام موازنة 2023: تصل لـ120 مليار دولار والعجز 7.5 مليار دولار
مصرف عراقي للموظفين: احذروا من "العصابات"
مصرف الرشيد يحذر الموظفين من عصابات تسرق الرواتب
الرشيد يحذر الموظفين من "عصابات" تدعي ارتباطها بالمصرف
نفط ذي قار : إكمال التشغيل التجريبي لثلاث ضفاف إنتاجية في حقل الغراف
وزير العمل يوجه بعدم ترويج طلبات جديدة للشركات المرخصة بتشغيل العمالة الأجنبية
العمل: الدوائر الحكومية لم تعد تستطيع استيعاب أعداد العاطلين
سدود كردستان تمتلئ بالمياه وبعضها وصل لقرابة نصف طاقته التخزينية
الكمارك تطبّق إجراءات لتوفير إيرادات مرتفعة
تذبذب أسعار النفط مع توقع تخفيف قيود كورونا في الصين وصعود الدولار
انخفاض اسعار الدولار بنسبة 1%
موعد انجاز ميناء الفاو يتقلص عاما واحدا ويتقدم إلى نهاية 2024
وكالة الطاقة: أزمة الأسعار سرعت وتيرة كفاءة استهلاك الطاقة
السلف والقروض على طاولة اجتماع بين وزير المالية ومدراء المصارف
العجز التركي يقفز 253%.. والليرة عالقة بأدنى مستوى على الإطلاق
تابع كل الأخبار »
موسوعة الأخبار الأمنية
شرطي عراقي يقتحم مبنى للبلدية لإخراج بقرتيه المحتجزتين
بينهم امرأة.. القبض على أربعة متهمين بالعنف الاسري في واسط
اعتقال عصابة “تسليب” في البصرة
البصرة: الشرطة تعتقل "أفراد عصابة" ظهروا في مقطع مصوّر وهم يرتكبون السلب
تعيين اللواء الركن ادريس خضر مديراً عاماً للاستخبارات
وزير الدفاع يصدر توجيهات للأجهزة الأمنية في نينوى
3 إصابات بقصف تركي جديد على السليمانية
أحدهم ساوم مواطناً مقابل (50) مليون دينار.. الأمن الوطني يطيح بـ (38) مبتزاً
اقرأ المزيد»
موسوعة الأخبار الرياضية
الأوروغواي تتغلب على غانا بهدفين وتودعان كأس العالم
مونديال قطر: منتخب كوريا الجنوبية يهزم نظيره البرتغالي ويبلغان معاً ثمن النهائي
كوريا الجنوبية تتغلب على البرتغال ويتأهلان لدور الـ 16 في مونديال قطر
بعد مباراة ماراثونية.. كوريا تهزم البرتغال وتصل ثمن نهائي المونديال
سبب غضب رونالدو بعد الشوط الأول أمام كوريا
مدرب الطواحين يرد على انتقادات الصحافة الهولندية: اعتدت على ذلك
لفئة الشباب.. ملاكم عراقي يُصنف بالمركز “الخامس” على مستوى العالم
اول تعليق لمدرب الارجنتين حول لقاء استراليا
اقرأ المزيد »
موسوعة الفيديوهات
موسوعة المقالات
درس سعودي في عالم كرة القدم – باسل عبد المجيد
إسمع لا تقرأ – مجيد السامرائي
السكينة النفسية – حسين الصدر
أصول الإدارة وشرط الكفاءة – صلاح الربيعي
النذر – مازن الحيدري
مجتمعنا يتغيّر بقوة – منقذ داغر
الإمارات .. دولة لا تعرف المستحيل – صبـاح الربيـعي
مزيد من المقالات »
الأخبار العاجلة
#الشرق_عاجل مستشار البنك المركزي العراقي يعلن تجاوز الاحتياطي النقدي 90 مليار دولار #عاجل asharq.com
الشرق عاجل
إيران: اصانلو للميادين: نرفض أي وجود أميركي على الحدود معنا وحين سنواجه الأميركيين فإن كردستان العراق هي التي ستدفع الثمن
الميادين عاجل
إيران: اصانلو للميادين: كلما سلمت سلطات كردستان العراق المطلوبين الإرهابيين بشكل أسرع كلما كان الوضع أصبح أفضل
الميادين عاجل
إيران: اصانلو للميادين: أعددنا ملفات واضحة بشأن الإرهابيين الذين يحتضنهم اقليم كردستان العراق وطالبنا بتسليمهم لايران
الميادين عاجل
إيران: اصانلو للميادين: أبلغنا الجانب العراقي بتمسكنا بضرورة اخراج الجماعات الإرهابية من الحدود المقابلة لحدودنا
الميادين عاجل
اقرأ المزيد »
موسوعة المنوعات
خبراء يكشفون النقاب عن 5 أسباب “مفاجئة” تجعل الشعر يتساقط
تعاون بين ديسكفري وأمازون لمشاريع أفلام كرتون جديدة
سامسونغ تطلق أول قفل باب ذكي بتقنية UWB
أبرز إطلالات الفنانين في مهرجان البحر الأحمر السينمائي
شمس الكويتية تسخر من مدرب المنتخب الألماني (صور)
بسبب "تحريضه على العنف"...مالك تويتر يهدد بحظر حساب كاني ويست
الممثل الهندي شاروخان يؤدي مناسك العمرة (صور)
المزيد من الأخبار »
متداولة الآن
المالية النيابية تقر بـ"صعوبة" تعديل سلم الرواتب
خبير اقتصادي يرجح ارتفاع اسعار الدولار في بغداد لهذا السبب
استبدال كادر مكتب جهاز المخابرات في مطار بغداد
مطار بغداد: سيتم تفعيل النقل بالعبور خلال الفترة المقبلة
مطار بغداد الدولي يفعّل خدمة “الترانزيت”
تكليف اللواء الركن محمد سكر قائدا لقوات حرس الحدود
مشاري العفاسي يتمنى الفوز لميسي والمغنية أحلام ترد